روحاني: تدشين المشاريع الاقتصادية يدلل على الرد الحازم والواضح للشعب الايراني على الحظر

وقال الرئيس روحاني، في كلمته خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمدينة ماكو بمحافظة اذربيجان الغربية /شمال غرب ايران/ لرعاية مراسم افتتاح عدد من المشاريع الاعمارية، إن مشاريع كثيرة قد دشنت اليوم بدءا من مدينة بلدشت في شمال المحافظة وانتهاءً بسردشت في جنوبها.

واضاف: إن المشاريع الجديدة التي يتم تدشينها اليوم تكتسب معان جميلة لانها نفذت اثناء الحظر حيث تصور مراهقو السياسة أنهم يستطيعون التأثير على مكانة ايران وشموخها الا إن البلاد تشهد التنمية والازدهار في ظل الحظر.

وتابع: إن تدشين مشاريع جديدة في البلاد يدلل على الرد الحازم والواضح للشعب الايراني على الحظر حيث إنه رغم الظروف الا إن مشاريع يتم تدشينها في جميع البلاد وهو ما يدلل على كفاءة مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن قوة الشعب الايراني فرضت التراجع على الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مشددا على ان ايران بارادتها ستحقق الازدهار والتنمية الاقتصادية رغم الحظر المفروض عليها./انتهى/