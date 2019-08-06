جهانغيري: التجارة الحدودية واحدة من أهم محاور التنمية في "خراسان الجنوبية"

وفي تصريح اليوم الثلاثاء خلال ترأسه اجتماع مسؤولي محافظة خراسان الجنوبية (شرق)، نوه جهانغيري بالطاقات والميزات المتوفرة في هذه المحافظة على صعيد التنمية الاقتصادية؛ مبينا ان التجارة الحدودية تشكل احد محاور التنمية في خراسان الجنوبية.

واردف ان محافظة خراسان الجنوبية، لكونها تقع بمحاذاة دولة افغانستان، فهي تتمتع بارضيات مناسبة في مجال التنمية التجارية والاقتصادية؛ مؤكدا ان المحافظات الحدودية في ايران تحمل مسؤولية كبيرة في مجال تسهيل التجارة الحدودية وبالتالي زيادة حجم الصادرات غير النفطية للبلاد.

وفي سياق متصل، اشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى انواع المناجم المتوفرة في خراسان الجنوبية؛ مبينا انها من الطاقات التنموية الاخرى لدى هذه المحافظة؛ ومؤكدا على وزارة الصناعة التنجيم والتجارة بإجراء دراسات مناسبة وبذل الجهود من اجل توظيف هذه الطاقات لصالح التنمية الاقتصادية في ايران./انتهى/