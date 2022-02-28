ايران قادرة على رفع حصتها من الصادرات ثلاث اضعاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية قال خلال تراسه اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بتنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، اليوم الاثنين، لمناقشة محوري "المشاكل في المعابر الحدودية" و"اخر المستجدات بشان التعاون مع الصين": "هناك ضرورة تعزيز ادارة الشؤون الحدودية للبلاد؛ مبينا ان ذلك يسهم قطعا في النهوض بمستوى الصادرات والاستيراد وتصدير الخدمات الهندسية الى دول الجوار".

واضاف: "اننا قادرون على رفع حصة ايران من الصادرات والممرات التجارية الى 3 اضعاف"./انتهى/