ذو النور: ايران ستمضي بعزم نحو الخطوة الثالثة لخفض التزامها بالاتفاق النووي

صرح رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام "مجتبى ذو النور" في مقابلة له مع وكالة مهر للأنباء تعليقاً تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول الآلية المالية الأوروبية إينستكس، أن واقع عمل الأوروبين يعكس عدم إرادتهم لتفعيل هذه الآلية.

وأضاف ذو النور أنه مذ انسحبت امريكا من الاتفاق النووي ورئيس الجمهورية حسن روحاني يقول أن شخص طفيلي انسحب من الاتفاق، منتقداً كلام الأخير ومؤكداً أن أوروبا وامريكا شركاء ولن تقدم الأولى على حماية الاتفاق النووي.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن الآلية المالية الأوروبية إينستكس هي دلو من دون ماء وما تقدمه لا يخدم إيران، فهي تقدم خدمات في مجموعة من البضائع الاستهلاكية كالأغذية والأدوية في حين أنها من المفترض أن تسهل لإيران إقامة علاقات اقتصادية مع جميع الدول.

ونوه ذو النور إلى ضرورة تمكين علاقات طبيعية لإيران مع جميع الدول ولاسيما في العلاقات البنكية والنفطية، وعندها تصبح الآلية المالية الأوروبية مجدية لإيران، وإلا ستتخذ إيران خطوتها الثالثة بإحكام لتقليص التزامها بالاتفاق النووي. /انتهى/.