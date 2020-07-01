  1. السياسة
٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٧ ص

ذوالنور: لجنة الأمن القومي في البرلمان تتابع عن كثب عملية تنفيذ الإتفاق النووي

ذوالنور: لجنة الأمن القومي في البرلمان تتابع عن كثب عملية تنفيذ الإتفاق النووي

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الايراني على أن هذه اللجنة تتابع نمط تنفيذ الاتفاق النووي بدقة وتقدم كل 6 أشهر تقريرا حول هذا الاتفاق للهيئة الرئاسية في البرلمان.

وأشار حجّت  الإسلام "مجتبى ذوالنور" في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء إلى نكث بعض الدول الأعضاء في الإتفاق النووي لعهودهم في هذا الاتفاق، مؤكّداً أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس القومي تتابع عن كثب عملية تنفيذ هذا الإتفاق.

وأضاف: أنه وفقا لقرار مجلس الشورى الاسلامي فان وزارة الخارجية تقدم كل 3 أشهر تقريرا حول الاتفاق النووي للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.

وأضاف: كما يترتب على لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي بناءا على قرار المجلس أعداد تقريرا حول الاتفاق النووي وتقديمه الى البرلمان كل 6 أشهر.

وقال ذوالنور: إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان مصممة على تقديم تقارير ها الإشرافية على عملية تنفيذ الإتفاق النووي للهيئة الرئاسية للبرمان الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1905417

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