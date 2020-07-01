ذوالنور: لجنة الأمن القومي في البرلمان تتابع عن كثب عملية تنفيذ الإتفاق النووي

وأشار حجّت الإسلام "مجتبى ذوالنور" في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء إلى نكث بعض الدول الأعضاء في الإتفاق النووي لعهودهم في هذا الاتفاق، مؤكّداً أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس القومي تتابع عن كثب عملية تنفيذ هذا الإتفاق.

وأضاف: أنه وفقا لقرار مجلس الشورى الاسلامي فان وزارة الخارجية تقدم كل 3 أشهر تقريرا حول الاتفاق النووي للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.

وأضاف: كما يترتب على لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي بناءا على قرار المجلس أعداد تقريرا حول الاتفاق النووي وتقديمه الى البرلمان كل 6 أشهر.

وقال ذوالنور: إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان مصممة على تقديم تقارير ها الإشرافية على عملية تنفيذ الإتفاق النووي للهيئة الرئاسية للبرمان الايراني.

/انتهى/