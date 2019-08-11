روحاني يؤكد في اتصال هاتفي مع أردوغان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن روحاني هنأ في اتصال هاتفي نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على اتم الاستعداد لتنمية علاقاتها مع تركيا الصديقة والشقيقة؛ مؤكدا ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين.

الى ذلك هنأ الرئيس التركي، ايران حكومة وشعبا، بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقال اردوغان في اتصاله الهاتفي مع الرئيس روحاني : ان انقرة مستعدة لتعزيز علاقاتها اكثر فاكثر وبما يشمل جميع المجالات مع طهران.