إيران تزيح الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية في 22 أغسطس المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد "امير حاتمي" أشار في كلمة له صباح اليوم الأربعاء، أمام مجموعة من الصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء إلى يوم صناعة الدفاع المقبل (22 أغسطس/آب) وخطط الوزارة للكشف عن إنجازات جديدة في صناعة الدفاع بالبلاد.

ولفت وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة إلى أنه سيتم في الأسبوع المقبل إزاحة الستار عن مركبة عسكرية في أصفهان، والتي ستكون أكثر السيارات استخدامًا في القوات المسلحة.

ختاما قال العميد حاتمي: "سيكون لدينا أخبار سارة في مجال الدفاع الجوي في 22 أغسطس المقبل، بعد إزاحة الستار وتسليم منظومة "باور 373" للدفاع الجوي في يوم الصناعة الدفاعية، وكذلك القدرات الدفاعية للبلاد سوف تزيد بشكل كبير"./انتهى/