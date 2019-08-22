https://ar.mehrnews.com/news/1897290/ ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ رمز الخبر 1897290 إيران إيران ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ شريط مصور إيران تزيح الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية /فيديو أزاحت إيران اليوم الخميس الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية بعيدة المدى وذلك برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني تحميل 19 MB رمز الخبر 1897290 سمات منظومة صواريخ ايران حسن روحاني باور 373 مطالب مرتبط إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" بحضور الرئيس روحاني إيران تزيح الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية في 22 أغسطس المقبل مقر خاتم الأنبياء يعلن ازاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي "باور 373" سياري: منظومة "باور" الصاروخية تفوق قابلية على منظومة "S-300"
تعليقك