  1. إيران
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩

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إيران تزيح الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية /فيديو

إيران تزيح الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية /فيديو

أزاحت إيران اليوم الخميس الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية بعيدة المدى وذلك برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني

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رمز الخبر 1897290

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