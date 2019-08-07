صاروخ باليستي يضرب معسكر سعودي في نجران

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية بفضل الله مخلفًا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته.

وأوضح العميد سريع أن سيارات الإسعاف شوهدت وهي تهرع لنقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران.

ولفت إلى أن هذه الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة في وقت كان العدو يحضر للزحف باتجاه مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في الحدود.

يُذكر أن القوة الصاروخية اليمنية قد أطلقت في 29 الشهر الماضي صاروخا باليستيا من طراز بدرF على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في منطقة الدائر غرب عسير، وأصاب هدفه بدقه عالية.

وأكد العميد سريع أن مصادر الجيش واللجان الشعبية الاستخباراتية أكدت وقوع عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي ومرتزقته.

المسيرة نت