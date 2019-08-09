حزب الله يعزي باستشهاد السيد ابراهيم بدرالدين الحوثي

واعتبر حزب الله ”ان سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني ودليل حي على ‏اخلاص قيادته وصدق مجاهديه“.‏

واضاف بيان حزب الله”اننا اذ نستنكر بشدة هذه العملية الاجرامية وعمليات القتل والمجازر الجماعية والتدمير الشامل ‏لليمن الشقيق ومؤسساته ومرافقه، نجدد التأكيد على ضرورة وقف هذا العدوان الظالم الذي لا ‏يستفيد منه سوى العدو الصهيوني والمتآمرين معه على قضايا امتنا وشعوبها“.‏

وختم البيان ”ان حزب الله اذ يعلن تضامنه وتعاطفه مع اسرة الشهيد ومع اليمن العزيز قيادة وشعبا، يرى ان ‏دماء الشهداء ستزيد الشعب اليمني المظلوم اصرارا على مواصلة الدفاع عن نفسه حتى تحقيق ‏النصر الذي بات قريبا بإذن الله“.‏/انتهى/