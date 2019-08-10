الدفاع الجوي الايراني يزيح الستار عن منظومة "فلق" الرادارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مراسم ازاحة الستار عن منظومة "فلق" الرادارية تمت بحضور قائد الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني العميد عليرضا صباحي فرد.

وتعد هذه المنظومة مصفوفة طورية متطورة قادرة على كشف منظومات الكروز والبالستية والمسيرة وتم استيراد النوع الاجنبي منها في الاعوام الماضية تحت عنوان منظومات "غاما" لكن بسبب الحظر المفروض على ايران وعدم الحصول على القطع الهندسية وعدم امكانية الطواقم الاجنبية من اصلاحها، تم اعادة صنعها من جديد على يد المهندسين والأخصائيين لدى منظمة الدفاع الجوي، وقدمت بعنوان منظومة "فلق".

ووفقا لمهر أن هذه المنظومة قابلة للإتصال بشبكة الدفاع الجوي الموحدة وتكمل التغطية الرادارية لمنظومة أس 300./انتهى/.