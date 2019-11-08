أول تعليق إيراني على اسقاط الطائرة المسيرة جنوب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال العميد علي رضا صباحي فرد: تم فجر اليوم تدمير طائرة مسيرة معتدية، من قبل المنظومات المحلية لقوة الدفاع الجوي للجيش المنتشرة في منطقة ماهشهر (جنوب غرب) العامة بتوجيه من شبكة مقر الدفاع الجوي الموحدة.

وصرح صباحي فرد: ان هذا الاجراء كان حازما، وان إطلاق الصاروخ كان ردا على انتهاك طائرة مسيرة اجنبية لأجواء البلاد، وقد بادرت الشبكة الموحدة للدفاع الجوي بتدمير الطائرة المسيرة المنتهكة قبل وصولها الى الاماكن الحساسة.

وأردف قائد الدفاع الجوي للجيش الايراني: لقد حذرنا مرارا، ان شبكة الدفاع الجوي الموحدة تتمتع بجاهزية كاملة، وسترد بحزم على اي انتهاك لأجواء البلاد./انتهى/