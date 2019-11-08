  1. إيران
٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٧:٤٤

أول تعليق إيراني على اسقاط الطائرة المسيرة جنوب البلاد

أول تعليق إيراني على اسقاط الطائرة المسيرة جنوب البلاد

أعلن قائد قوة الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، ان الطائرة المسيرة التي تم اسقاطها فجر الجمعة، أسقطت بمنظومات محلية للقوة الجوية للجيش المنتشرة في منطقة ماهشهر العامة بتوجيه شبكة موحدة لمقر الدفاع الجوي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال العميد علي رضا صباحي فرد: تم فجر اليوم تدمير طائرة مسيرة معتدية، من قبل المنظومات المحلية لقوة الدفاع الجوي للجيش المنتشرة في منطقة ماهشهر (جنوب غرب) العامة بتوجيه من شبكة مقر الدفاع الجوي الموحدة.

وصرح صباحي فرد: ان هذا الاجراء كان حازما، وان إطلاق الصاروخ كان ردا على انتهاك طائرة مسيرة اجنبية لأجواء البلاد، وقد بادرت الشبكة الموحدة للدفاع الجوي بتدمير الطائرة المسيرة المنتهكة قبل وصولها الى الاماكن الحساسة.

وأردف قائد الدفاع الجوي للجيش الايراني: لقد حذرنا مرارا، ان شبكة الدفاع الجوي الموحدة تتمتع بجاهزية كاملة، وسترد بحزم على اي انتهاك لأجواء البلاد./انتهى/

رمز الخبر 1899074

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