إيران تتبوأ مكانة في نادي الرادارات بعيدة المدة بعد نجاح راداراتها

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي المرحلة الرئيسية من مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" ، قامت رادارات قدير ومراقب وبشير لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش والقوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية، من الكشف والتحديد الناجح للأهداف المحلقة فوق المنطقة العامة للمناورات، بما في ذلك الطائرات والمسيرات التابعة للقوات الجوية للجيش والقوات الجوية لحرس الثورة والتي حلقت في منطقة المناورات من قواعد مختلفة، وقدمت معلومات عن أهداف الطيران المكتشفة إلى شبكة الدفاع الجوي في البلاد.

ومنظومات قدير ومراقب وبشير الرادارية تم تصنيعها من قبل المتخصصين والعلماء الشبان من كوادر جهاد الاكتفاء الذاتي التابع لحرس الثورة، حيث تتميز هذه المنظومات بتقنية متطورة متاحة لعدد محدود من البلدان.

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