روحاني: صيانة حياة الشعب ورفع مشاكلهم هما المبدءان الاساسيان في قرارات الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اجتماع المجلس الاعلى الايراني للتنسيق الاقتصادي عقدت اليوم السبت برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني ومشاركة رؤساء باقي السلطات واعضائها، حيث اكد حسن روحاني خلالها على ضرورة الاهتمام بشؤون الشعب واتخاذ قرارات صائبة لحل مشاكلهم قائلا: صيانة حياة الشعب وحل مشاكلهم المبدء والهدف الاساس لوضع السياسات واتخاذ القرارات لدى الحكومة.

وأضاف: رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة ويمر بها الشعب، يمكن اتخاذ قرارات تؤدي الى استقرار وتطوير اقتصاد البلاد ورفع نسبة الرخاء لدى الشعب.

وتم اثناء الجلسة قراءة تقرير منظمة التخطيط والميزانية ووزارة النفط، حيث قدم وزير النفط برامجه لتظوير مراحل مشروع بارس الجنوبي./انتهى/.