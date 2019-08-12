أبوترابي فرد: الحرس الثوري حطّم صورة أميركا ومكانتها

واضاف حجة الاسلام محمد حسن ابوترابي فرد في مراسم صلاة العيد التي اقيمت في مصلى الامام الخميني بالعاصمة طهران ،ان الإقتداء بمقاومة وصمود سيدنا ابراهيم خليل الله عليه وعلى نبينا وآله السلام، يحوّل النار الى روضة والمؤامرات الى استراتيجية للعز.

وأكد خطيب صلاة عيد الأضحى المبارك في طهران حجة الاسلام محمد حسن ابوترابي فرد،ان اقتدار الشعب الايراني قد تجلى في الاسابيع الاخيرة>

وقال إن اسقاط طائرة التجسس الامريكية المسيرة من قبل حرس الثورة الاسلامية ليس مجرد اسقاط طائرة بل استهداف لشخصية امريكا الهشة أسفر عن سقوط هيبتها .

كما اعتبر ان احتجاز ناقلة النفط البريطانية يعني وقوف بريطانيا العظمى ضعيفة عاجزة أمام اقتدار الشعب الايراني.