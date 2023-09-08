حجة الاسلام ترابي فرد: مؤتمر الأربعين بحضور نحو 20 مليون مسلم وطالب حرية في العالم أظهر مجد عاشوراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام السيد محمد حسن أبو ترابي فرد، إمام الجمعة المؤقت في طهران، أن مسيرة الـ20 مليونية في كربلاء أبي عبد الله الحسين هي أحد نماذج الانتفاضة من أجل العدالة. إن هذا النظام الرائع وهذا الاحترام لكرامة الإنسان هو نتيجة التربية الحسينية والعاشورائية. لقد بذل الحسين (عليه السلام) دمه لأنه يحب الناس. ولم يقتصر الأمر على المؤمنين فحسب، بل كان يهتم بالجهلة والمضلين وكان هذا الأمر سبباً في سفك دماءه المقدسة.

واضاف خطيب الجمعة في طهران إن مؤتمر الأربعين الضخم بحضور نحو 20 مليون مسلم وطالب حرية في العالم أظهر مجد حركة عاشوراء وقال: حضور أكثر من 4 ملايين زائر إيراني في هذه الملحمة خلقت ملحمة أخرى. ولا يخفى على أحد دور الحكومة والشعب العراقي العظيم في خلق هذا الحضور الاستثنائي. رجال ونساء وشباب تنبض قلوبهم الطاهرة حماسا لتكريم زوار سيدنا أبا عبد الله الحسين عليه السلام. نشكر الشباب الأعزاء من مختلف الأطياف ووفود المواكب الشعبية والجهادية في إيران الإسلامية، وخاصة شعب كردستان العراق وإيران، الذين شرفوا هذه الحركة الإنسانية العظيمة والعاطفية بجهودهم وقلوبهم المليئة بالحب لسيد الشهداء عليه السلام.

وأضاف: أن التخطيط من قبل رجال الدولة في إيران والعراق والمؤسسات العسكرية والأمنية، الذي لعب دوراً رائعاً في هذه الملحمة يستحق المجد والثناء.

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