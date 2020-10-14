عراقجي: إيران تعارض بشدة وجود القوات العسكرية الأجنبية في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عراقجي أكد خلال اللقاء المذكور على أن أمن الخليج الفارسي قضية مشتركة لدى دول المنطقة، مضيفا: إن الأمن المستدام في المنطقة يعتمد على الحوار والمشاركة الجماعية بين دول المنطقة وعدم تدخل القوى الأجنبية.

وأردف: لذلك، من الأفضل أن تتصدى الدنمارك وباقي الدول الأوروبية لأسباب التوترات الرئيسية في المنطقة ألا وهي السياسات الأمريكية الخاطئة والمدمرة في الخليج الفارسي، بدلا من إرسال القوات والمعدات العسكرية أو البيع الواسع للسلاح إلى بعض دول المنطقة.

وشدد عراقجي على أن أمن المنطقة يجب أن يتم توفيره من قبل دول المنطقة، مضيفا أن وجود القوات الأجنبية لن يساعد في استتباب الأمن فحسب، بل سيمهد لتصعيد التوتر.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء، التطورات الدولية والإقليمية، ومكافحة الإرهاب، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأزمة قره باغ وكذلك إمكانيات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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