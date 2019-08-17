لاريجاني: السلطات الأميركية تخوض مغامرات "دون كيشوت" الواهمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "علي لاريجاني" أشار في حديث له صباح اليوم السبت خلال افتتاح الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، إلى إفراج سلطات جبل طارق عن حاملة النفط الإيرانية "غريس 1"، وقال ان الجهود التي بذلتها ايران للافراج عن ناقلة النفط في جبل طارق، اجبرت البريطانيين على التخلي عن القرصنة البحرية.

وقال لاريجاني: في الأيام القليلة الماضية، كشف الشعب الايراني عن مظهر من مظاهر صموده وصلابته، وقد أدرك البريطانيون أن الظروف الراهنة في ايران ليست الظروف السابقة بحيث يمكنهم من خلال التآمر استعراض العضلات، وإجبارهم على التخلي عن قرصنتهم البحرية.

ولفت رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلا: هؤلاء البريطانيون قد خططوا في السابق مع اميركا لانقلاب 28 أغسطس/آب 1953 للإطاحة بحكومة مصدق الوطنية والمجيء بحكومة بهلوي العميلة للتسلط على الشعب الايراني لعدة عقود.

وأضاف: قارنوا بين ظروف ذلك الوقت وقوة وهيمنة ايران حاليا ، حيث اضطرت بريطانيا بعد عملية ايذائية ولصوصية على التراجع، وهذا الاقتدار صنعته الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني الراحل (رض) والقيادة الحكيمة لسماحة آية الله الخامنئي وصمود الشعب./انتهى/