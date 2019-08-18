عراقجي: وزارة الخارجية تعمل على إبطال المؤامرات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم كتلة "المستقلين" في مجلس الشورى الإسلامي"مهرداد لاهوتي" أوضح في حديث له اليوم الأحد خلال الجلسة التي جمعت الكتلة بالسيد "عراقجي" ان الآخر ذكر أن وزارة الخارجية تعمل على إبطال المؤامرات الامريكية في المنطقة.

وأضاف، وزارة الخارجية اتخذت إجراءات ذكية وعملية لمنع تشكيل محور ضد إيران

وصرح "لاهوتي": تم إتخاذ إجراءات عملية من أجل استمرار بيع النفط واستيراد البضائع وغيرها.

واستطرد لاهوتي: التكنولوجية النووية الإيرانية شرعية، وطالما التوافق النووي يفيدنا سنبقى فيه، وفي حال تعرضنا للهجوم، فلن نتوانى في الرد./انتهى/