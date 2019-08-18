المقاومة اليمنية نفذت عملية إغارة في عسير وكسرت زحفًا في نجران

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن" المسيرة نت" أن المجاهدين نفذوا بعون الله عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في مجازة تم خلالها التنكيل بالعدو وإحراق خيامهم ومصرع وإصابة عدد منهم، لافتًا إلى تفجير عبوتين ناسفتين بمجموعة من المرتزقة قبالة منفذ علب ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم.

وأوضح المصدر أن المجاهدين كسروا زحفًا لمرتزقة الجيش السعودي على مواقعهم غربي السديس بنجران ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من العدو واستهداف تجمعات لهم بالمدفعية محققين إصابات مباشرة.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس في محور جيزان.

وكان المجاهدون قد كسروا يوم أمس زحفا واسعا من 3 مسارات للمرتزقة مسنودا بالطيران الحربي والأباتشي قبالة منفذ علب استمر 10 ساعات وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما أطلقت القوة الصاروخية 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات للمرتزقة قبالة المنفذ ذاته ما أدى إلى مقتل عدد منهم وتدمير عتاد حربي. /انتهى/