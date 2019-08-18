وزير الدفاع: تعزير البنية الدفاعية للعراق من استراتيجيات ايران الرئيسية

وجاء تصريح وزير الدفاع الايراني اليوم الاحد لدى استقباله وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري حيث اشار الى وجود قضايا متنوعة ومهمة في نفس الوقت في العلاقات الامنية للبلدين تستلزم من الجانبين اجراء محادثات مستمرة مع بعضهما البعض لان وزارة الداخلية العراقية هي مؤسسة امنية وتلعب دورا مهما في ضمان امن واستقرار العراق وبالتالي امن المنطقة .