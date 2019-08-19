ظريف يبحث مع الرئيس الفنلندي العلاقات الثنائية

ويعتزم محمد جواد ظریف، خلال زيارته لفنلندا ضمن جولته الاوروبية، لقاء نظيره بكا هافيستو ووزير التنمية والتجارة الخارجية في هذا البلد فيل اسكيناري.
وتعد فنلندا المحطة الاولى من جولة ظريف الاوروبية التي تضم السويد والنرويج ايضاً.
تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع الرئيس الفنلندي ناولي نينيستو في هلسنكي اليوم الاثنين توطيد العلاقات الثنائية والتطورات الجارية على صعيدي المنطقة والعالم.
ويعتزم محمد جواد ظریف، خلال زيارته لفنلندا ضمن جولته الاوروبية، لقاء نظيره بكا هافيستو ووزير التنمية والتجارة الخارجية في هذا البلد فيل اسكيناري.
وتعد فنلندا المحطة الاولى من جولة ظريف الاوروبية التي تضم السويد والنرويج ايضاً.
تعليقك