الاتحاد الأوروبي : سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المفوضية الأوروبية أعربت، عن أسف الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد ظريف، وصرح المتحدث الرسمي للشؤون المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوروبية، كارلوس مارتن دي جورديخويلا، اليوم الخميس: "نأسف لهذا القرار. ومن جانبنا، سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني، بالنظر إلى أهمية الحفاظ على القنوات الدبلوماسية ".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. /انتهى/.