  1. إيران
٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٤٦

ظريف يلتقي الجالية الايرانية في السويد

ظريف يلتقي الجالية الايرانية في السويد

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين حشداً من أبناء الجالية الايرانية في السويد متناولاً معهم مواضيع مختلفة.

وافادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى ليلة أمس حشداً من أبناء الجالية الايرانية في السويد بعد وصوله إلى ستوكهولم الاثنين.

واوضح بان الحظر الاميركي لم يؤثر على نشاطه اذ التقى المسؤولين في الكويت الاحد والمسؤولين الفنلنديين الاثنين وسيلتقي الثلاثاء والاربعاء المسؤولين في السويد وله زيارة الى كل من النرويج وفرنسا ومن ثم اللقاء مع المسؤولين في الصين خلال الاسبوع القادم واضاف، ان العقوبات الاميركي لم يؤثر عليّ بل هم يسعون لفرض الحظر على الشعب الايراني لذا فاننا سوف لن نستخدم عبارة العقوبات من الان فصاعدا بل عبارة الارهاب الاقتصادي ./انتهى/

رمز الخبر 1897249

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