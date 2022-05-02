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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٣:١٨ م

السويد.. أحداث شغب احتجاجاً على حرق زعيم "الخط المتشدد" للقرآن

السويد.. أحداث شغب احتجاجاً على حرق زعيم "الخط المتشدد" للقرآن

شهدت مدينة "أوبسالا" السويدية، أحداث شغب خلال إقدام الدنماركي راسموس بالودان زعيم حزب "الخط المتشدد" على إحراق المصحف الشريف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقدم "بالودان" على حرق المصحف، وسط حماية أمنية مشددة، أمام جامع أوبسالا.

وإثر ذلك حاولت مجموعة مكونة من 10 أشخاص، عرقلة حرق "بالودان" للمصحف، ما دفع الأخير إلى الهروب عبر ركوب سيارته.

وحاول بعض أفراد المجموعة الصعود إلى سيارة "بالودان"، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لخطر الدهس.

وحاولت الشرطة المتواجدة في موقع الحدث، تهدئة المحتجين.

وكثف زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان، مؤخراً، من أنشطته لإحراق نسخ القرآن الكريم، والتي يقوم بها منذ عام 2017 م.

المصدر: وكالة الأناضول للأنباء

/انتهى/

رمز الخبر 1923465
https://ar.mehrnews.com/news/1923465/

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