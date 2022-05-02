السويد.. أحداث شغب احتجاجاً على حرق زعيم "الخط المتشدد" للقرآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقدم "بالودان" على حرق المصحف، وسط حماية أمنية مشددة، أمام جامع أوبسالا.

وإثر ذلك حاولت مجموعة مكونة من 10 أشخاص، عرقلة حرق "بالودان" للمصحف، ما دفع الأخير إلى الهروب عبر ركوب سيارته.

وحاول بعض أفراد المجموعة الصعود إلى سيارة "بالودان"، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لخطر الدهس.

وحاولت الشرطة المتواجدة في موقع الحدث، تهدئة المحتجين.

وكثف زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان، مؤخراً، من أنشطته لإحراق نسخ القرآن الكريم، والتي يقوم بها منذ عام 2017 م.

المصدر: وكالة الأناضول للأنباء

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