روحاني: امريكا هزمت في المنطقة ونحن من ربحنا في الميدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، أكد في كلمة له اليوم الخميس خلال مراسم الاحتفاء بذكرى "اليوم الوطني للصناعة الدفاعية" ومراسم ازاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية أن الانجازات المحققة في مجال الصناعات الدفاعية للبلاد التي يتم الكشف عنها سنويا هي جهود الطاقات البشرية في إيران والمسؤولين القائمين على هذه الصناعات لحرصهم على ادخال البهجة في قلب الشعب الايراني بفضل جهودهم المتفانية.

وهنأ الرئيس روحاني في كلمته اليوم حلول اسبوع الحكومة وايضا اليوم الوطني للصناعة الدفاعية، وعيد الغدير الاغر وميلاد الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام).

كما رحّب رئيس الجمهورية بالسفراء والملحقين العسكريين لدى البعثات الخارجية المقيمة في ايران؛ متطلعا الى ترسيخ المزيد من العلاقات الرصينة مع جميع الدول الصديقة وبما يشمل المجالات السياسية والامنية والدفاعية والاقتصادية والثقافية.

وفي معرض الاشارة الى منظومة "باور 373" الصاروخية، اكد روحاني انه في حال مقارنة هذه المنظومة الجديدة الخاصة بالدفاع الجوي مع نظيراتها الاجنبية، فهي اكثر قوة من منظومة اس 300 وقريبة من مستوى اس 400.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اكد روحاني بان الادارة الامريكية دبرت لمؤامرة جديدة، قبل عامين، ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وشنت في هذا الاطار حروبا نفسية وسياسية واقتصادية ضد البلاد.

واكد رئيس الجمهورية، ان هذه المؤامرات لم تنجح في ثني الشعب الايراني عن مواصلة دربه نحو التقدم والازدهار، بل استطاع الشعب ان يواجه هذه المخططات بقوة وحسم.

واشار روحاني الى ان امريكا بدات ضغوطها الاقتصادية ضد ايران منذ العام الماضي وعبر انسحابها من الاتفاق النووي؛ واصفا الانسحاب من هذا الاتفاق بانه "نقض للعهود وانتهاك القانون والضوابط الدولية وارهاب اقتصادي".

واضاف، ان امريكا اختارت لنفسها العزلة والتنكيل الدولي لحساب مزاعمها الرامية الى تضييق الخناق على ايران، واعلنت بانها ستنقض العهود وتنتهك القوانين الدولية وتمارس الضغوط على الشركات الاجنبية، على امل تحقيق مآربها في غضون اشهر قليلة.

واستطرد، ان الشعب الايراني ورغم كافة الظروف العصيبة التي مر بها خلال العام الماضي لكنه استطاع بفضل وعية وحكمته ان يصمد ويقاوم الحظر الذي اشتدت وتيرته اكثر من اي وقت مضى خلال العام الحالي.