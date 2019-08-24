  1. السياسة
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٥:٣٨

مختص بالشؤون العراقية

للمرة ال17 الكيان الصهيوني يستهدف مواقع للحشد الشعبي في العراق

للمرة ال17 الكيان الصهيوني يستهدف مواقع للحشد الشعبي في العراق

صرّح احد المختصين في الشؤون الامنية العراقية أن "الكيان الصهيوني" استهدف مواقع للحشد الشعبي 17 عشر مرة.

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "النهرين"، أن "فاضل أبو رغيف" أحد المختصين في الشؤون الامنية العراقية صرّح بان، الكيان الصهيوني إستهدف مواقع للحشد الشعبي 17 مرة.

واضاف أبو رغيف، أمريكا تمنع العراق من إمتلاك منظومة اس300 وذلك لقناعتها التامة ان العراق سيصبح أكثر قوة فيما إذا حصل على تلك المنظومة.

واكد "ابو رغيف": الطيران يضرب العراق من إرتفاع يقارب على 60ألف كيلومتر، والعراق ليس لديه رادارات قوية تكشف الطائرات على هذا الإرتفاع، وفيما إذا بقي الوضع هكذا سيكون المستقبل أكثر خطراً وسوءاً. /انتهى/

رمز الخبر 1897331

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