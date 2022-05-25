أميركا تمنع الحكومة تقديم أي دعم عسكري لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال امر اللواء 41 في الحشد الشعبي عبد الله الزيادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “التهديد التركي يمثل خطرا امنيا كبيرا وان انقرة تدعم داعش واعتقلنا عدد من الارهابيين اكد لنا ذلك”.

واضاف ان “الدواعش في صلاح الدين لهم ارتباط مباشر مع تركيا لربط شبكات ارهابية في ليبية والعراق وسوريا بالاجندات التركية “، مبينا ان “اغلب الارهابيين لارهابيين الشيشان الذين دخلوا العراق جاوا عن طريق المطارات التركية”.

وتابع الزيادي، ان “الوضع الامني ضحية الوضع السياسي وان الجانب الاميركي يمنع الحكومة من تقديم اي دعم مباشر للحشد الشعبي في وقت يسمح للطائرات الصهيونية بضرب اهداف تابعة للحشد في العراق”.

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