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٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠

الحشد الشعبي: إسرائيل قصفت مواقعنا في القائم بتغطية الطيران الأمريكي

الحشد الشعبي: إسرائيل قصفت مواقعنا في القائم بتغطية الطيران الأمريكي

اتهم الحشد الشعبي العراقي قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقعه في قضاء القائم غرب العراقي، بغارات جوية نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين.

وقالت عمليات الحشد الشعبي، في بيان أصدرته مساء يوم الأحد: "ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من 15 كيلومترا عن الحدود، مما أدى إلى استشهاد مجاهد وإصابة آخر بجروح بليغة".

وأضاف الحشد الشعبي: "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث، وتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش وشرطة وحشد والتي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية ".

وختم بيانه بالقول: "نعاهد الشعب العراقي الأصيل أن هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي عن أداء دورها الوطني في مكافحة الاٍرهاب والدفاع عن أرض العراق وأمنه وكرامته والتصدي للعدوان والجهات الداعمة له".

رمز الخبر 1897382

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