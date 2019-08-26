ائتلاف 14 فبراير يعلق على اعتداء الاحتلال على لبنان والعراق

وشدد الائتلاف في البيان الصادر على الرد على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مواقع المقاومة.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ}

استمرارًا بالنهج الإجراميّ والاعتداءات المتكرّرة استهدف الكيان الصهيوني «الغدّة السرطانيّة في منطقة الشرق الأوسط والعالم» الضاحية الجنوبيّة لبيروت بطائرتين مسيّرتين غارتا على مبنى الوحدة الإعلاميّة التابع لحزب الله، ما أسفر عن أضرار اقتصرت على الجانب المادي، كما استهدف بطائرتين أخريين قوّات الحشد الشعبيّ في محافظة الأنبار ما أدّى إلى استشهاد المجاهد كاظم علي محسن مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 وإصابة آخر.

إنّنا، وأمام هذا التصعيد الخطر، نعلن في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تضامننا الكامل مع لبنان والعراق العزيزين شعبًا ومقاومة، ونستنكر الاعتداء الصهيونيّ الجبان على سيادتهما، بل نشدّد على مبدأ وحدة المصير الذي يجمع كلّ شعوب محور المقاومة، ووقوفنا الحتمي أمام الإرهاب الأمريكيّ- الصهيونيّ، ونؤكّد أنّ ردّ كلّ محور المقاومة على هذه الاعتداءات أمر لا بدّ منه وهو الكفيل لردع الكيان الصهيونيّ عن التمادي والاستمرار في اعتداءاته وإرهابه.

كما نبارك للحشد الشعبي استشهاد المجاهد محسن، وللمقاومة الإسلاميّة استشهاد مجاهدي حزب الله اللذين سقطا جرّاء الاعتداء الصهيونيّ على الأراضي السوريّة.

وختامًا، نتقدّم بالتبريك والتهنئة لسيّد المقاومة أمين عام حزب الله سماحة السيّد حسن نصر الله وكلّ جمهور المقاومة في يوم النصر على العدو التكفيريّ الداعشيّ ومشتقّاته المهزومة في المنطقة..

{يا أيّها الذي آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم}.

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبّت لنا ولهم قدم صدقٍ عندك يا كريم..

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

الإثنين 26 أغسطس/ آب 2019 م

المنامة – البحرين المحتلّة