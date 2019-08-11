ولايتي يعرب عن تعازيه باستشهاد "ابراهيم بدر الدين الحوثي"

واصدر ولايتي بيانا اعرب فيها عن تعازيه باستشهاد "ابراهيم بدر الدين الحوثي" شقيق قائد ثورة اليمن، اوضح فيها ان استشهاد المناضل والمجاهد الشجاع ابراهيم الحوثي على يد مرتزقة السعودية حدث في وقت دخل فيه المجاهدون اليمنيون والثورة اليمنية مرحلة جديدة من الإنجازات والانتصارات.

وأكد الامين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية ان استشهاد المجاهد الثوري "ابراهيم بدر الدين الحوثي" يبشر بمزيد من الانتصارات للشعب الثوري اليمني واستمرار الهزائم المذلة لتحالف دعاة الحرب بقيادة السعودية.

وشد ولايتي على ان اعداء الامة الاسلامية والشعب اليمني ان يدركوا ان الشهادة لا تحول فقط دون تحقيق اهداف وتطلعات الشعب اليمني والشعوب الاسلامية فحسب بل ان الشهادة هي غاية ومنتهى آمال مقاتلي جبهة الاسلام في مواجهة الاستكبار.

واعرب ولايتي عن تعازيه باستشهاد هذا المجاهد الكبير الى قائد حركة انصار الله والمجاهداين والشعب اليمني البطل، معبرا عن ثقته بان جهاد وتضيحات واستشهاد هؤلاء المجاهدين ستعزز جبهة المقاومة وترسخ الثورة اليمنية يوما بعد يوم./انتهى/