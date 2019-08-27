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٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١

شريط مصور

استمرار النزاع بين المحتجين وشرطة "هونغ كونغ"

استمرار النزاع بين المحتجين وشرطة "هونغ كونغ"

استمرار الإعتراضات في هونغ كونغ، وذلك من أجل تسليم المتهمين إلى السلطات الصينية ومحاكمتهم داخليا.

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رمز الخبر 1897407

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