https://ar.mehrnews.com/news/1897407/ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ رمز الخبر 1897407 الدولية آسيا والمحيط الهادئ الدولية آسيا والمحيط الهادئ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ شريط مصور استمرار النزاع بين المحتجين وشرطة "هونغ كونغ" استمرار الإعتراضات في هونغ كونغ، وذلك من أجل تسليم المتهمين إلى السلطات الصينية ومحاكمتهم داخليا. تحميل 13 MB رمز الخبر 1897407 سمات هونغ كونغ الصين احتجاجات مطالب مرتبط الصين تنتقد واشنطن بعد احتجاجات بالتيمور وتنصحها بمعالجة مشاكلها احتجاجات عنيفة باليونان لرفض التقشف احتجاجات ضد السياسات السعودية الصين تصف انتقادا امريكيا بشأن احتجاجات تيانانمين بأنه "تدخل فج"
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