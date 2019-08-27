ظريف يتوجه الى طوكيو في محطة ثانية من جولته الاسيوية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف غادر العاصمة الصينية بكين ظهر اليوم الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي) متوجها الى طوكيو..

ووصل ظريف الى العاصمة الصينية بكين امس الاثنين على رأس وفد في اطار جولة آسيوية تقوده الى اليابان وماليزيا ايضا.

ووصف ظريف، في تغريدة باللغة الصينية، محادثاته مع نظيره الصيني في بكين بأنها بناءة وأعلن عن خارطة طريق مدتها 25 عاما لإقامة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

وكتب : لقد أجريت محادثة مفصلة وبناءة مع صديقي العزيز "وانغ يي"، وزير الخارجية الصيني. لدينا وجهة نظر مشتركة حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. أقترحت خارطة طريق مدتها 25 سنة لتعزيز شراكة استراتيجية شاملة ومشاركة نشطة في مبادرة " حزام واحد طريق واحد".

كما أن وزير الخارجية الصيني " وانغ يي"، عبر عن دعم بلاده لجميع الجهود المبذولة لحماية الاتفاق النووي، وقال: إن الصين تتفهم مطالب إيران المشروعة وتعتقد أن إيران يجب أن تستفيد من مزايا الاتفاق النووي./انتهى/.