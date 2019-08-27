تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في شمال غربي ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان توجه صباح اليوم الى محافظة "زنجان"، حيث ترأس جدول اعمال هذه الزيارة الحضور في محطة انتاج الكهرباء في مدينة "أبهَر" لإفتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية في شمال غرب البلاد والتي اطلق عليها اسم "رازي إنرجي".

وتتسع محطة "رازي انرجي" الشمسية لإنتاج 7 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وتقع في منطقة "نورين " الصناعية.

وتتمكن محطة "رازي انرجي" من انتاج 11 الف ميجاوات ساعة من الطاقة الكهربائية سنويا، وبلغ رأس المال الذي تم استثماره على هذا المشروع الضخم الى 5،6 مليون يورو.

وأنشئت هذه المحطة التي على مساحة تصل الى 140 الف متر مكعب وعبرها يمكن ترشيد الاستهلاك في المياه بنسبة 3 مليون ليتر وفي الوقود الاحفوري بنسبة 9،3 متر مكعب، كما يمكن منع انبعاث 9598 طن من الغازات الدفئية.

وتضمن جدول اعمال زيارة وزير الطاقة الى محافظة زنجان افتتاح محطة تحلية مياه لمدينتي "ابهر" و"خرم دره"./إنتهى/.