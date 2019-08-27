12 في المئة من الشركات المعرفية في ايران تترأسها السيدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشارة شؤون السيدات في معاونية العلوم والتكنولوجيا لدى مكتب رئاسة الجمهورية في ايران "زينب حميدزاده" صرحت في افتتاحية "مركز ابداع السيدات" في جامعة العلوم والصناعة: أن نسبة النساء المتعلمات باتت 17 ضعفا مقارنة بقبل 40 عاما، و80 في المئة من هؤلاء النسوة المتعلمات تخرجن بشهادة الماجیستر فما فوق.

وأضافت: اليوم باتت نسبة النساء المتعلمات تساوي نسبة الرجال المتعلمين وفي بعض المدن نسبة النساء الخريجات مقابل الرجال الخريجين تكون 70 مقابل 30.

وقالت حميدزاده أن في بيئة الابداع والتكنولوجيا حاليا نشهد حضورا نسويا بنسبة 25 في المئة، حيث يمارسن نشاطهن كأعضاء في الهيئات الدراسية لدى الجامعات والمراكز البحثية.

واعلنت أن قبل عامين كانت نسبة الشركات المعرفية التي تترأسها السيدات لم تزداد عن 10 في المئة، ولكن مع تطور مكانة السيدات العلمية في البلاد وتعزيز حضورهن في المراكز العلمية في البلاد، باتت هذه النسبة حاليا 12 في المئة، ألا أننا لم نصل المستوى المطلوب بعد نظرا الى حجم النساء الخريجات في البلاد./انتهى/.