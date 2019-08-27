الاتحاد الاسيوي: منتخب ايران واحد من ألاقوى وألانجح بالقارة

وخلال هذه السلسلة من التقارير سلط الضوء على المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ، كمبوديا.

ويشهد الدور الثاني من التصفيات مشاركة 40 منتخباً، من بينها 34 منتخباً حجزت مقاعدها بشكل تلقائي، إلى جانب 6 منتخبات تأهلت من خلال الدور الأول.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور الثاني على 8 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات. تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 أيلول/سبتمبر 2019 ولغاية 9 حزيران/يونيو 2020.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأكد الاتحاد الاسيوي في التقرير أن منتخب إيران واحد من أقوى وأنجح المنتخبات في القارة الآسيوية، حيث تأهل إلى نهائيات كأس العالم خمس مرات، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تجاوز دور المجموعات. ومع ذلك، فقد حقق الفوز في مباراتين في كأس العالم، الأول كان ضد الولايات المتحدة في مونديال فرنسا عام 1998، والثاني أمام المغرب في النسخة الأخيرة عام 2018.

وعادةً ما يكون المنتخب الإيراني حاضراً بقوة على المستوى القاري، ورغم طول انتظاره للتتويج بكأس آسيا منذ آخر مرة عام 1976 ليكون التاج القاري الثالث توالياً له بعد عامي 1968 و1972، مكملاً بذلك ثلاثية تاريخية، يسعى الفريق إلى تكرار أمجاده السابقة في البطولة، والسعي لكسر حالة سوء الحظ التي لازمته على مدار السنوات الماضية في كأس آسيا بعد حلّ ثالثاً في خمس مناسبات.

بقيادة المدير الفني البلجيكي مارك فيلموتس، والذي عيّن خلفاً للمدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش بعد نهائيات كأس آسيا 2019، التي أقصيت خلالها إيران من الدور قبل النهائي على يد اليابان بنتيجة 0-3، يتطلع الإيرانيون من خلال وجود العديد من النجوم أمثال سردار آزمون وعلي رضا جهانبخش ومهدي طارمي ومن خلفهم حارس المرمى المتألق علي رضا بيرانوند إلى استعادة الألقاب قارياً وصناعة التاريخ دولياً.

ایران:



التصنيف العالمي: 23

أفضل نتيجة: كأس العالم (دور المجموعات 1978، 1998، 2006، 2014، 2018)، كأس آسيا (البطل 1968، 1972، 1976).

المدرب: مارك فيلموتس