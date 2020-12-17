اللاعب الإيراني سردار آزمون يسجل هدف الفوز لفريق زينيت بطرسبورغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي هذه المباراة الحساسة التي جرت بين الفريقين في موسكو في اطار المرحلة الـ 19 من الدوري الروسي الممتاز، سجل آزمون الهدف الاول لزينيت في الدقيقة الثامنة من المباراة من كرة سددها ارضية قوية من خارج منطقة الجزاء رافعا رصيده الى 11 هدفا في صدارة الهدافين.

وفي الدقيقة 22 سجل لاعب زينيت دجان لوران هدف التعادل لدينامو موسكو خطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني سيطر زينيت على مجريات المباراة حيث افلح في تسجيل هدف التقدم بواسطة لاعبه راكيتسكي في الدقيقة 73 واردفه آرتم جيوبا بهدف الفوز الثالث في الدقيقه 93 .

وبهذا الفوز رفع زينيت رصيده الى 41 نقطة في صدارة الدوري الروسي فيما تجمد رصيد سبارتاك موسكو عند 35 نقطة.

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