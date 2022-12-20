المنتخب الإيراني الثاني آسيوياً و الـ 24 عالمياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء هذا التصنيف وفقا لأداء المنتخبات في مونديال قطر 2022 حيث تراجع منتخب إيران إلى المركز الثاني في آسيا ليحل منتخب اليابان بدلا عنه في المركز الأول على المستوى القاري، وعلى المستوى العالمي، احتل منتخب إيران المركز 24، متراجعا أربعة مراكز.

وفي مونديال 2022 خسر المنتخب الوطني الإيراني أمام إنجلترا 2-6 وأمام اميركا 0-1 فيما فاز على ويلز 2-0.

وفي التصنيف العالمي، مازالت البرازيل في الصدارة على الرغم من إقصائها في الدور ربع نهائي المونديال، وتقدمت الأرجنتين، المتوجة بلقب كاس العالم إلى المركز الثاني.

وجاءت فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وهولندا وكرواتيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من الثالث إلى العاشر.

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