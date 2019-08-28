الحرس الثوري يثأر لدم الشهيد شواني من الارهابيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مقر حمزه سيد الشهداء(ع) التابع للحرس الثوري اعلن عبر بيان أن القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تمكنت من الثأر لدم الشهيد شواني من الارهابيين.

كما وجاء في البيان: بعد ان أودت تحركات العناصر التابعة للإستكبار العالمي والزمرة المجرمة والخائنة للشعب الكردي (الحزب الديموقراطي) بحياة الشهيد التعبوي خالد شواني، داهمت قوة الحرس الثوري بالتعاون مع دائرة الامن وحراسة الحدود لمحافظة آذربيجان الغربية مقر الارهابيين في احدى القرى بمدينة "سردشت" الحدودية حيث تم القضاء علي ارهابيين والقي القبض على الشخص الثالث المخوّل بتهريبهما من البلاد بعد اصابته بجروح./انتهى/