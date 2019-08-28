ظريف: الحوارات مع المسؤولين اليابانيين كانت بناءة للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة كيودو اليابانية أن وزير الخارجية الايرانية محمدجواد ظريف أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" اليوم الاربعاء الذي عقد في مدينة يوكوهاما الساحلية، ان ايران لاتسعى لزيادة التوترات مع امريكا في الشرق الاوسط.

واضاف ظريف ان ايران تدعم الجهود اليابانية في تقليل التوترات في المنطقة وخاصة في الشرق الاوسط.

وقال رئيس الوزراء الياباني خلال اللقاء ان حكومته لطالما كانت تسعى لتقليل التوترات في المنطقة وانها ستستمر بجهودها الدبلوماسية بهذا الشأن.

وبرغم الخروج الامريكي من الاتفاق النووي فقد طلب آبي من ظريف ان تبقى ايران في الاتفاق.

وكتب ظريف في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وباللغة اليابانية: انني في اليابان وفي ثاني محطة من الجولة الاسيوية، التقيت مع وزير الخارجية الياباني، حيث أجريت حوارات بناءة في مجال تطوير العلاقات الثنائية وخفض التوتر في الخليج الفارسي والحفاظ على المصالح التي يحملها الاتفاق النووي للشعب الايراني، مضيفا: برنامجي التالي هو الاستمرار في المبادرة الدبلوماسية في ماليزيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل عصر امس الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي) إلى طوكيو والتقى نظيره الياباني تارو كونو في مدينة يوكوهاما الساحلية.

وقبل زيارته الى طوكيو، قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة العاصمة الصينية بكين اول أمس الإثنين، والتقى نظيره الصيني "وانغ يي".

ويغادر ظريف اليابان، اليوم الاربعاء متوجها إلى ماليزيا المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية./انتهى/