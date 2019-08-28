ايران والعراق تتفقان على اعادة فتح منفذ "خسروي" الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الحرس الحدودي التابع لقوى الامن الداخلي في ايران قال: اجرينا خلال اليومين الاخيرين مع مجموعة من المخططين والمدراء في الحرس الحدودي زيارة تفقدية للحدود الغربية للبلاد وتم تقييم هذه المنطقة من الناحية الامنية.

وأضاف: بالنظر الى التجارب الواسعة لدى الاجهزة المعنية سيما حرس الحدود، فلا توجد هنالك اي مشكلة من الناحية الامنية وايضا من ناحية سهولة عملية عبور الزوار من المنفذ.

وأشار العميد رضائي الى الزيارات المتبادلة مع المسؤولين العراقيين والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب العراقي من اجل استضافة مراسم الاربعين والاتفاق على اجراء أمور متعلقة بالحدود للتسهيل عملية مرور الزوار قدر الامكان، قائلا: فإن الحدود الايرانية مع جيرانها وسيما العراق تتمتع بدرجة أمان عالية.

وأضاف: ان ايران والعراق اتفقتا على اعادة فتح معبر "خسروي" من جديد، من أجل تسريع عملية ايفاد الزوار، حيث أن المعطيات تدل على ان عدد الزوار هذا العام سيزداد عن العام الماضي./انتهى/