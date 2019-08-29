إيران ستفرض قريباً عقوبات على متعاونين مع "المؤسسة الاميركية للدفاع عن الديمقراطيات"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي صرح أن إيران ستفرض قريباً عقوبات على مجموعة من الاشخاص الذين لهم علاقة مع "المؤسسة الاميركية للدفاع عن الديمقراطيات"، مؤكدا ان ايران لاترى هذه المؤسسة على انها فكرية بل تعتبرها منظمة تنتحل صفة معهد فكري وتقوم وباستمرار بوضع خطط "الارهاب الاقتصادي" للحكومة الاميركية وتحفيزها على القيام باعمال عدائية ضد الشعب الايراني.

اضاف موسوي انه وبحسب القانون فسيتم قريبا الاعلان عن اسماء اول مجموعة تتعاون مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الامريكية وتقديمها الى السلطة القضائية لاضافتها إلى قائمة العقوبات.

وأردف موسوي ان ايران لاترى هذه المؤسسة على انها فكرية بل تعتبرها منظمة تنتحل صفة معهد فكري وتقوم وباستمرار بوضع خطط "الارهاب الاقتصادي" للحكومة الامريكية وتحفيزها على القيام باعمال عدائية ضد الشعب الايراني وان الادارة الامريكية تقوم باعمالها العدائية بتوصيات من هذه الموسسة.

وصرح الناطق باسم الخارجية الايرانية ان قائمة الاسماء تشمل جنسيات مختلفة شاركت في اجراءات المؤسسة ضد الشعب الايراني .

وكانت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اصدرت بيانا بتاريخ 22 نيسان/ابريل الماضي ادرجت بموجبه المؤسسة الامريكية للدفاع عن الديمقراطيات في قائمة العقوبات ضد إيران . /انتهى/.