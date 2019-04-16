اللواء جعفري: الأعداء يلتقطون أنفاسهم الأخيرة

شكر قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في بيان، الشعب والمسؤولين لدعمهم لهذه المؤسسة الوطنية وقال، ان الاجراء الأمريكي ضد حرس الثورة هو نتاج كراهية الادارة الامريكية واستيائها جراء سلسلة الإخفاقات التي لحقت بها في المنطقة وتلقيها ضربات قاتلة من الشعب الإيراني ومن هذه المؤسسة الوطنية.

و قال إن التصرف الأحمق وغیر القانونی للرئیس الامریكی المغامر وأتباعه المتطرفین فی وضع قوات حرس الثورة الإسلامیة فی قائمة المنظمات الإرهابیة فی العالم هو نتاج غضبهم واستیائهم من الإخفاقات المتسلسلة لهذا النظام الجائر فی المنطقة وتلقی ضربات قاتلة من الشعب الإیرانی ومن هذه المؤسسة الشعبیة والثوریة والناجحة فی الحرب ضد الإرهاب.

واضاف اللواء جعفری: مما لا شك فیه، فان حرس الثورة الإسلامیة، وفی الوقت الذی یلفظ العدو الأنفاس الأخیرة لحقده وعدائه، یري ان هذا الفهم العمیق والدعم یمثلان ثروة عظیمة له، وهو واثق فی متابعة مهمته الخطیرة تحت درایة وقیادة قائد الثورة الإسلامیة، وخاصة فی مجال الحفاظ على الأمن القومی وتعزیز القوة الدفاعیة والإقلیمیة، والرد بالمثل على الأعداء، بما فی ذلك الادارة الامریكیة الراعیة للإرهاب.

وكان الرئیس الامیركی دونالد ترامب، قد اصدر بیانا فی 8 ابریل أعلن من خلاله إدراج اسم حرس الثورة علی قائمة 'المنظمات الارهابیة'.

وبالمقابل اصدر المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی بیانا اعتبر فیه الحكومة الامیركیة راعیة للارهاب والقیادة المركزیة الامیركیة المسماة 'سنتكوم' والقوات التابعة لها مجموعة ارهابیة./انتهى/