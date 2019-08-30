ظريف يغادر العاصمة الماليزية ويتوجه إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف ناقش مع رئيس الوزراء الماليزي ماهاتير محمد وشدد الجانبان على أهمية العلاقات بين طهران وكوالالامبور.

وفي وقت سابق قال مهاتير محمد، اِنه بحثَ مع ظريف مختلفَ القضايا المتعلقةِ بالمصالحِ المشتركة. بدورِه قال ظريف اِنَّ المباحثاتِ ركزت على تعزيزِ الوحدةِ الاسلامية وتطويرِ التعاونِ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وكان وزيرُ الخارجيةِ الايراني قد بداَ الاثنين الماضي جولتَه الاسيويةَ والتي شملت الصينَ واليابان وماليزيا، وبحثَ خلالَها العلاقاتِ الثنائيةَ واهمَّ القضايا الاقليميةِ والدوليةِ ذات الاهتمامِ المشترك ومنها الاتفاقُ النووي والامنُ في المنطقة./انتهى/