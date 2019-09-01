رصد 39 هجمة سيبرانية وحالات مشتبه بها عبر منظومة الجدار الناري "دجفا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم نشر تقرير حول أداء المنظومات الاربع التابعة لمنظومة الجدار الناري "دجفا" الذي تم تشغيله منذ شهر ابريل/نيسان لهذا العام درع امني للشبكة السيبرانية في ايران.

وهذه المنظومات عبارة عن "منظومة الية الفخ (تله افزار)" و"منظومة المسبار (كاوشكر)" و"منظومة دنا" و"منظومة الرصد والمواجهة".

وكشفت منظومة "فخ البرمجيات" عن 19 مليون هجمة سيبرانية مبدأها من 24 بلدا، اضافة الى 10 ملايين أخرى من داخل البلاد.

ووفقا للتقرير تم التدقيق في 3 الاف ملف مشتبه به اضافة الى 140 تطبيقا عبر "منظومة المسبار"، كما واطلقت هذه المنظومة 322 انذارا وارسلت 2550 رسالة للمنظومات المعرضة للتهديد.

وقامت "منظومة دنا" التي تغطي مجال الـ IP على مستوى البلاد برصد 20 الف من المعدات المعرضة للتهديد.

وجاء في التقرير ان "منظومة الرصد المواجهة" تمكنت من رصد 39 مليون هجوما الكترونيا وحالت مشتبه بها، كما وقامت المنظومة بتشخيص 18 الف من البرمجيات الخبيثة./انتهى/