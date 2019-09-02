شمخاني: عملية حزب الله ترجمان لشعار الامام الحسين "هيهات منا الذلة" في العالم

واضاف شمخاني ان عملية رد حزب الله على الكيان الصهيوني مع انطلاق ايام العزاء الحسيني ساهمت من جديد في رفع شعار هيهات منا الذلة مدويا في كل المعمورة .

واشار شمخاني الى ان الخليج الفارسي وسوريا ولبنان والعراق باتت مسرحا للممارسات الاميركية والكيان الصهيوني الشريرين وقال ان التصدي للطائرات المسيرة الاميركية في اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية ومعاقبة الكيان الصهيوني من قبل حزب الله هي ترجمة لارادة جبهة المقاومة في التصدي للتهديدات واثارة الفتن من قبل جبهة من يحاولون زعزعة الامن في المنطقة .

ووصف شمخاني حزب الله بانه عنوان التيار الاصيل والواعي ويمتلك دعامة شعبية قوية وقال ان صون المصالح والعمل على اساس مصالح الشعب اللبناني هو النهج المحوري لحزب الله في اتخاذ قراراته السياسية والدفاعية .

وقامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها.