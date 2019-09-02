رحلة "عمان ارض السلام" تزور مدينة "قم" المقدسة متوجهة نحو "اسطنبول"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرحلة البرية التي ابدعتها مجموعة من الشباب العمانيين تحت عنوان "عمان ارض السلام" انطلقت في أواخر شهر يوليو الماضي من العاصمة العمانية مسقط إلى عاصمة المملكة المتحدة لندن والتي جاءت بنسختها الثانية بعد رحلتهم الأولى في العام الماضي.

وحملت هذه الرحلة في طياتها رسالة نبيلة والتي هي السلام والصداقة من الشعب العماني الى العالم، اضافة الى اهداف اخرى كالترويج والتعريف بالمقومات السياحية والتاريخية والحضارية والجغرافية التي تزدهر بها السلطنة وإبراز الهوية العمانية، واختتمت في الـ30 من شهر آب/اغسطس بعد نحو شهر من انطلاقها.

وفي طريقها دخلت هذه المجموعة الى ايران قبل التوجه الى تركيا، حيث اجرت زيارة الى مدينة قم المقدسة ومن ثم زارت العاصمة طهران.

وصرح قائد الفريق مصطفى بن جاسم العجمي في حديث له مع صحيفة "عمان": كانت هذه الرحلة بمشاركة ٢٦ مشاركاً من مختلف المحافظات بواقع ٧ سيارات والتي استغرقت شهراً، وقطعنا فيها مسافة ما يقارب ١٠ آلاف كم من العاصمة مسقط إلى المملكة المتحدة وبالتحديد العاصمة لندن.

وتابع العجمي: فوضعنا خط السير لهذه الرحلة ليشمل ١٣ دولة لننطلق من العاصمة مسقط مروراً بدولة الإمارات ومنها نستقل عبّارة إلى إيران لنواصل المسير إلى تركيا مروراً ببلغاريا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والمجر والنمسا وألمانيا وسويسرا وفرنسا ونقطة النهاية في المملكة المتحدة في العاصمة لندن في الرابع والعشرين من يوليو وذلك للاحتفال بيوم النهضة المباركة.

ووفقا له، بعد المحطة الاولى من الرحلة والتي كانت الامارات العربية المتحدة دخلت السيارات عبر العبارة من دبي الى ميناء بندر عباس جنوبي ايران ومن ثم توجهوا الى قلب ايران وأجروا زيارة لمدينة قم المقدسة وحرم السيدة فاطمة المعصومة (ع) ومن ثم توجهوا الى العاصمة طهران ومن هناك تابعوا الرحلة متوجهين نحو اسطنبول./انتهى/