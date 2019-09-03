  1. الإجتماعي
٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٠٠

شريط مصور

ركلة شجاعة من أحد النساء تلقاها لص هارب

ركلة شجاعة من أحد النساء تلقاها لص هارب

ركلت أحد النساء سارقاً حاول الهروب وهو يحمل حقيبة أحد الضحايا، وأدت تلك الركلة إلى إيقاف السارق عند حده.

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رمز الخبر 1897613

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