https://ar.mehrnews.com/news/1897613/ ٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٠٠ رمز الخبر 1897613 الإجتماعي الإجتماعي ٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٠٠ شريط مصور ركلة شجاعة من أحد النساء تلقاها لص هارب ركلت أحد النساء سارقاً حاول الهروب وهو يحمل حقيبة أحد الضحايا، وأدت تلك الركلة إلى إيقاف السارق عند حده. تحميل 7 MB رمز الخبر 1897613 سمات السرقة عصابات السرقة اعتقال مطالب مرتبط عمليات القاء القبض على السارقين في طهران العملية السابعة والعشرون لمشروع "رعد"في العاصمة طهران /صور مصادرات ومعثورات المرحلة السادسة والعشرين من عمليات"رعد" لقوات الشرطة
تعليقك