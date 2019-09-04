  1. الثقافة
٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٥:٠٨

المخرج حاتمي كيا يبدأ بتصوير فيلمه العشرين "الخروج"

المخرج حاتمي كيا يبدأ بتصوير فيلمه العشرين "الخروج"

بدأ المخرج الإيراني ابراهيم حاتمي كيا بتصوير فيلمه السينمائي العشرين تحت عنوان "الخروج" في منطقة كجساران في محافظة کهکیلویة وبویر احمد (غرب ايران).

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة لفيلم "الخروج" السينمائي أعلنت عن انطلاق مرحلة تصوير الفيلم اليوم الاربعاء في منطقة كجساران في محافظة کهکیلویة وبویر احمد (غرب ايران) وهو التجربة الإخراجية السينمائية العشرين للإيراني ابراهيم حاتمي كيا.

وكان المخرج حاتمي كيا قد أنهى مؤخراً كتابة سيناريو الفيلم.

يذكر ان المخرج حاتمي كيا بدأ مشواره الفني عام 1981 بکتابة سیناریو لأفلام قصیرة - تعالج قضایا الحرب المفروضة علی إیران - ومن ثم قام بإخراجها و مع مرور الوقت ازدادت خبرته في صناعة الأفلام السینمائیة والتلفزیونیة الطویلة، وأشهر افلامه كان "بتوقيت الشام" الذي يتناول الحرب على سوريا ومحاربة داعش. /انتهى/

رمز الخبر 1897639

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