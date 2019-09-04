ظريف: النقاشات في بنغلاديش دارت حول حل الخلافات في العالم الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف غرد على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي في تقرير حول زيارته الاخيرة الى بنغلاديش: التقيت في دكا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيسة البرلمان البنغالي، والنقاشات دارت حول التعاون الثنائي وحل الخلافات في العالم الاسلامي.

وتابع: غدا سوف اشارك في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي على مستوى الوزراء والذي يتمحور حول موضوع "الاقتصاد المائي" (الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية للمحيطات) ومن ثم سأتوجه الى جاكارتا قبل العودة الى طهران./انتهى/